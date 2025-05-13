Жителям Подмосковья напомнили о способах сообщить о необходимости ремонта дома

Специалисты управляющих организаций Подмосковья продолжают работы по содержанию многоквартирных домов и благоустройству дворов. По заявкам жителей в порядок приводят крыши, фасады, скамейки и ограды.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в Сергиевом Посаде в доме № 30/3 на Московском шоссе очистили кровли от мха и мусора, укрепили парапеты и восстановили герметичность примыканий.

В Ивантеевке во дворах на улицах Трудовая и Первомайская покрасили лавочки и ограждения. В Лосино-Петровском привели в порядок фасад дома № 4А на Набережной улице, а в доме № 13 на Заречной заменили входные двери.

Жители могут сообщить о необходимости ремонта в свои управляющие компании. При отсутствии реакции со стороны УК следует обращаться в территориальные отделы министерства.