Жителям Подмосковья напомнили о способах борьбы с плесенью в подъезде

Бывает так, что в подъезде многоквартирного дома завелась плесень. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассказали, что нужно делать в таких случаях.

При возникновении плесени жителям рекомендуют обращаться в свою управляющую компанию, которая должна выяснить причины появления дефекта. Часто это разгерметизация наружных швов, проблемы с вентиляцией, протекающая крыша и повышенная влажность в подвале. Иногда причиной явления становятся неправильная установка окон, сушка белья в квартире и некачественная уборка.

Если плесень появилась из-за проблем с местами общего пользования, работы по ее устранению и косметическому ремонту возьмет на себя управляющая компания.

Для наиболее быстрого решения вопроса, следует оставить заявку на портале ЕДС МО.

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