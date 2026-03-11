Жителям Подмосковья напомнили о соблюдении правил безопасности в лесу

Ежегодно около 70% лесных пожаров в России происходят по вине человека. Жителям Подмосковья напомнили о соблюдении правил безопасности во время отдыха на природе.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства напомнили, что при обнаружении возгорания важно оповестить о нем всех, кто находится поблизости, а также позвонить на горячую линию по номеру 8-800-100-94-00. Отправить сообщение с фото и координатами можно в мобильном приложении «Берегите лес».

В пожароопасный сезон доступ в лес может быть ограничен. Получить информацию об этом можно в местной администрации или интернете.

На природе важно тщательно подобрать площадку для разведения костра, очистить ее от листьев, травы и мусора, а перед уходом — убедиться, что огонь потушен.

В лесу запрещено оставлять и сжигать отходы, бросать непотушенные спички и окурки, использовать пиротехнику.

Штрафы за нарушения могут достигать 50 тысяч рублей.