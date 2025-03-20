Жителям Подмосковья напомнили о системе поощрения за сдачу тары на переработку

В Московской области установили 741 экопункт, куда каждый может сдавать тару из пластика и алюминия. За это активисты получают баллы, которые можно обменять на различные товары и услуги, такие как продукты, одежду, походы в кино и подписки на цифровые сервисы.

Пользователи сети экопунктов могут обменивать накопленные бонусы на скидки в более чем десяти компаниях-партнерах. Чтобы это сделать, нужно сдать тару в аппарат, получить чек, зарегистрировать код в личном кабинете и применить скидки.

С момента запуска экопункты помогли жителям накопить и потратить более 17,4 миллиона баллов. Большую часть из них потратили в сети «ВкусВилл», «Додо Пицце», онлайн-кинотеатр «KION», книжном магазине «ЛитРес» и магазине обуви «Ralf Ringer». Напомним, найти ближайший пункт приема вторичных ресурсов можно на сайте.