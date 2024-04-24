Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за разведение костров | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 16:11 Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за разведение костров Комитет лесного хозяйства Московской области

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Московская область сталкивается с повышенной антропогенной нагрузкой. При этом проблема лесных пожаров находится в числе наиболее актуальных для региона.

С момента начала пожароопасного сезона в лесных угодьях региона потушили шесть пожаров, и все они были вызваны человеческим фактором. В связи с этим Комитет лесного хозяйства Подмосковья напоминает об ответственности за поджоги, которые приводят к лесным пожарам.

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В частности, для физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. Кроме того, возможно наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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