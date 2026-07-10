Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за пал сухой травы

За неделю в Подмосковье зарегистрировали четыре случая горения сухой травы. Совокупная площадь очагов составила 37,5 квадратных метра, сообщили в региональном управлении МЧС.

На территории региона с 20 апреля 2026 года действует особый противопожарный режим. В рамках контроля за его соблюдением сотрудники государственного пожарного надзора составили 17 протоколов по статье 20.4 КоАП РФ: 10 — в отношении граждан, три — в отношении должностных и четыре — в отношении юридических лиц. Всем нарушителям назначили штрафы — общая сумма взысканий достигла 750 тысяч рублей.

Поджог травы несет серьезную угрозу и влечет административную ответственность. Жителей просят проявлять осторожность при обращении с огнем. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.