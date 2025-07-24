Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за незаконную рубку деревьев

С начала года в Подмосковье выявили 47 случаев незаконной рубки деревьев. на нарушителей завели восемь уголовных дел, а общая сумма ущерба превысила 4,4 миллиона рублей.

Нарушения выявили в ходе ежедневного патрулирования лесов, рассказали в областном Комлесхозе.

«С начала 2025 года зафиксировано 47 таких нарушений. В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел, по остальным проводятся процессуальные действия. Общий вред, причиненный лесам, составил свыше 4,4 миллиона рублей», — рассказал председатель комитета Алексей Ларькин.

Жителям напомнили, что повреждение деревьев и кустарников влечет за собой административную ответственность. Сумма штрафов может достигать 500 тысяч рублей. При нанесенном ущербе более пяти тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.