Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушения в сфере жилищного надзора

Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 30 административных дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Их общая сумма штрафов составила пять миллионов рублей.

Больше всего недочетов пришлось на Серпухов, Подольск и Наро-Фоминск. В ведомстве отметили, что по шести делам вынесли предостережения, так как правонарушения совершили впервые.

Были и те, кто попадались с нареканиями к работе повторно. В их число вошла компания «Газпром Теплоэнерго», которую привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня предоставления коммунальных услуг населению.