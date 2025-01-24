Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушения в сфере жилищного надзора

Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 30 административных дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Их общая сумма штрафов составила пять миллионов рублей.
Больше всего недочетов пришлось на Серпухов, Подольск и Наро-Фоминск. В ведомстве отметили, что по шести делам вынесли предостережения, так как правонарушения совершили впервые.
Были и те, кто попадались с нареканиями к работе повторно. В их число вошла компания «Газпром Теплоэнерго», которую привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня предоставления коммунальных услуг населению.
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