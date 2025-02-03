Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушения правил выгула собак

Жителям Подмосковья напомнили о штрафах, которые могут грозить владельцам домашних животных. В особенности они касаются тех, кто содержит собак.

Владельцы домашних животных обязаны соблюдать некоторые правила во время выгула. Это особенно касается собак, напомнили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Так, выгул хвостатых без поводков в общественных местах может грозить штрафом в размере от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей. Если нарушение приведет к причинению вреда людям, то сумма может возрасти до 30 тысяч рублей.

«Домашние животные стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Они приносят радость и любовь в наши дома. Однако, с увеличением числа питомцев, особенно — собак, возникает необходимость в соблюдении определенных правил. Это важно не только для безопасности самих пушистых приятелей, но и для комфорта и спокойствия окружающих», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что жестокое обращение с животными наказывается штрафом от пяти до 15 тысяч рублей.

Узнать больше об этих правилах можно по ссылке.