Жителям Подмосковья напомнили о сервисе по вывозу ненужных вещей

Для удобства жителей Подмосковья на территории региона работает специальный сервис по вывозу крупногабаритного мусора. С начала года с его помощью на переработку направили более 1,2 тысячи ненужных бытовых вещей.

Все желающие могут избавиться от старой мебели, крупной бытовой техники, сантехники и других предметов. Ограничения на число утилизируемых предметов отсутствуют.

При оформлении заявки необходимо указать предметы, подлежащие вывозу, адрес, контактные данные, а также удобные дату и время. После этого с заявителем свяжется специалист, который окончательно уточнит все детали.

Заказать услугу можно на региональном портале госуслуг.