Жителям Подмосковья напомнили о сервисе по вывозу ненужных вещей

Жители Подмосковья заказали сервис по вывозу ненужных вещей 1650 раз. Всего за время его работы на переработку передали почти 50 тонн вторичных ресурсов.

Сервис заработал почти год назад на региональном портале госуслуг, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Он доступен на главной странице, а также в мобильном приложении «Добродел».

Заявки на вывоз мусора принимают круглосуточно, при этом ограничений на количество утилизируемых предметов нет.

В заявке необходимо указать, что нужно вывезти, адрес, контактные данные, желаемые дату и время. После этого специалист перезвонит для согласования деталей.

Стоимость услуги можно уточнить по ссылке.

При помощи сервиса можно вывезли старую мебель, сантехнику, бытовые приборы и многое другое.