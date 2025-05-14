Жителям Подмосковья напомнили о сервисе по вывозу ненужных вещей

С августа 2024 года в Московской области начал действовать цифровой сервис по вывозу ненужных вещей. Менее чем за год с его помощью на переработку направили 43 тонны вторичных ресурсов.

Все желающие могут избавиться от бытовых приборов, старой мебели, сантехники и других предметов. Ограничения на число утилизируемых предметов отсутствуют.

Заявки принимают круглосуточно. Для вывоза вещей необходимо указать предметы, подлежащие вывозу, адрес, контактные данные, а также удобные дату и время. После этого с заявителем свяжется специалист, который окончательно уточнит все детали.

Данные о стоимости услуги доступны на официальной странице сервиса.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на портале госуслуг Подмосковья, а также в приложении «Добродел».