Жителям Подмосковья напомнили о сервисе для согласования строительства сетей

В Подмосковье работает онлайн-сервис для согласования строительства сетей. Им уже воспользовались более 33 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис «ВсеСети» доступен в раделе регионального портала «Бизнес» — «Земля» — «Инфраструктура и подключение». С его помощью быстро согласовать инженерно-топографические планы, проектную и рабочую документацию при строительстве или реконструкции.

К сервису уже подключены 195 ресурсоснабжающих организаций, а также Мособлкомлес, Минэкологии и управление культурного наследия.

«Удобство его заключается в том, что сервис доступен круглосуточно. Участники процесса получают заявки одновременно, а не по цепочке, что позволило сократить сроки согласований с года до двух недель», — пояснили в министерстве.