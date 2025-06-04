Жителям Подмосковья напомнили о сертификатах для переселения из аварийных домов
Встречи с жителями аварийных домов прошли в Подмосковье. На них сотрудники Минстройкомплекса региона рассказали собственникам квартир о сертификатах для переселения, сроках действия программы и ответили на интересующие вопросы.
Подобные встречи позволяют донести до граждан, что программа возобновлена, а также дают возможность детально разобраться в условиях и принять решение об участии.
Например, так трое владельцев квартир в аварийном доме на улице Панфилова в Лобне, получив полную информацию об оформлении сертификата, выразили желание подать заявление и покинуть аварийные квартиры.
Как отметили в Министерстве строительного комплекса МО, с возобновления программы 1 июня переехать в новую квартиру из аварийной решили уже 30 собственников.