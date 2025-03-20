Жителям Подмосковья напомнили о регистрации спецтехники в приложении «Добродел»

Жители Подмосковья могут зарегистрировать самоходные машины и другую технику через мобильное приложение «Добродел». С начала года этой возможностью воспользовались свыше шести тысяч раз.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, государственной регистрации подлежат тракторы, дорожно-строительные, коммунальные и сельхозмашины, а также техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя более четырех киловатт.

Услуга доступна в разделе «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступна в мобильном приложении в разделе «Услуги» — «Для бизнеса» — «Все услуги» — «Развитие бизнеса».

Подать заявку могут физические и юридические лица, а также предприниматели, у которых в собственности есть самоходная техника. Для этого нужно авторизоваться, заполнить электронную форму и оплать госпошлину.