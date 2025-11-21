Жителям Подмосковья напомнили о противовирусных свойствах чеснока

На полях Подмосковья собрали урожай главных защитников иммунитета — лука и чеснока. В сезон ОРВИ региональный Минсельхозпрод решил рассказать об их противовирусных свойствах и напомнил технологию изготовления украшений для профилактики заболеваний.

Всего в регионе удалось вырастить 903 тонны лука, чеснока же меньше — всего 13,5 тонны.

В ведомстве напомнили, что овощи богаты фитонцидами, а чеснок также содержит аллицин. Эти вещества помогают иммунитету бороться с вирусами и бактериями.

Для профилактики специалисты порекомендовали носить с собой чесночный кулон. Сделать его очень просто: понадобится лишь зубчик чеснока, пластиковый футляр, веревочка, а также иголка или шило. В коробочке нужно проделать дырки, положить туда овощ и привязать аксессуар.

«Самое время поменять свои игрушки на сумках на новый хит этого сезона», — отметили в Минсельхозпроде Московской области.

Также жителей Подмосковья призвали не откладывать лечение, если оберег не помог, и сразу обращаться за медицинской помощью.