Жителям Подмосковья напомнили о противовирусных свойствах чеснока
На полях Подмосковья собрали урожай главных защитников иммунитета — лука и чеснока. В сезон ОРВИ региональный Минсельхозпрод решил рассказать об их противовирусных свойствах и напомнил технологию изготовления украшений для профилактики заболеваний.
Всего в регионе удалось вырастить 903 тонны лука, чеснока же меньше — всего 13,5 тонны.
В ведомстве напомнили, что овощи богаты фитонцидами, а чеснок также содержит аллицин. Эти вещества помогают иммунитету бороться с вирусами и бактериями.
Для профилактики специалисты порекомендовали носить с собой чесночный кулон. Сделать его очень просто: понадобится лишь зубчик чеснока, пластиковый футляр, веревочка, а также иголка или шило. В коробочке нужно проделать дырки, положить туда овощ и привязать аксессуар.
«Самое время поменять свои игрушки на сумках на новый хит этого сезона», — отметили в Минсельхозпроде Московской области.
Также жителей Подмосковья призвали не откладывать лечение, если оберег не помог, и сразу обращаться за медицинской помощью.