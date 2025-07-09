Жителям Подмосковья напомнили о программе «Земский работник культуры»

Прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры» продлится до 15 июля. Она дает возможность переехать работать в деревню, поселок или небольшой город, получить деньги на обустройство и помочь развивать культурную жизнь на местах. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Программа стартовала в 2025 году по поручению президента России. Она стала продолжением проектов «Земский доктор» и «Земский учитель», только теперь поддержку получают и работники культуры — библиотекари, музейные сотрудники, руководители кружков, преподаватели, работники домов культуры и другие специалисты.

Программа помогает улучшать жизнь в сельской местности — это одна из целей национального проекта «Семья». В программе участвуют 87 регионов России. По всей стране открыто более 4,5 тысячи вакансий в сфере культуры. В Подмосковье в программу вошли 47 разных специальностей, включая администраторов, библиотекарей, хореографов, звукорежиссёров, методистов и других.

Участники программы в Московской области могут получить разовую выплату — миллион рублей. Главное условие — отработать по выбранной специальности не менее пяти лет. Если уволиться раньше, деньги нужно будет вернуть.