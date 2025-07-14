Жителям Подмосковья напомнили о программе повышения надежности электроснабжения

С начала года на 200 объектах энергетики провели работы по повышению надежности. Всего в этом году ремонт и реконструкция пройдут на 333 подстанциях и ЛЭП.

Программу по повышению надежности электроснабжения в этом году в Подмосковье выполнили на 58%, рассказали в региональном Минэнергетики.

«Повышение надежности электроснабжения потребителей Подмосковья — жилых домов, соцобъектов, производственных предприятий — это одно из наших приоритетных направлений деятельности. В первом квартале этого года энергетики выполнили значительный объем работ: отремонтировали десятки километров линий, модернизировали электроустановки», — отметил глава ведомства Сергей Воропанов.

За полгода специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» капитально отремонтировали около 30 километров линий электропередачи, построили 239 километров новых ЛЭП, заменили оборудование в 83 электрических подстанциях, а также расчистили зоны вдоль воздушных линий от сорняков и кустарников.

Всего в этом году по программе проведут работы на 333 объектах. В течение года обновят свыше 60 километров проводов, капитально отремонтируют 67 подстанций, а также реконструируют и проведут более 100 километров ЛЭП.

Работы проводят в местах, где выявили больше всего обращений и жалоб от жителей в 35 округах Московской области.