Жителям Подмосковья напомнили о программе «Орлята-Дошколята» в детских садах

Год назад в Подмосковье запустили программу «Орлята-Дошколята». Она способствует всестороннему развитию детей в садах, прививает им базовые ценности, любовь к природе и многое другое.

Программу запустили при поддержке регионального Минобразования и Общественной палаты. Детям прививают любовь к природе и культуре, уважение к семье, ответственное отношение к здоровью и другие ценности.

Программу реализуют в детских садах Подмосковья при поддержке советников директоров по воспитанию, которые координируют воспитательные мероприятия. Педагогам также помогают участники «Движения Первых».

Как отметил главный эксперт Росдетцентра, координатор проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-Дошколята», представитель Общественной палаты и родительского комитета Подмосковья Святослав Громов, программа пользуется большой популярностью и учитывает возрастные особенности ребят.

«Она не только способствует развитию личности, но и устанавливает преемственность ценностей между „Орлятами-Дошколятами“, их наставниками из „Орлят России“ и активистами „Движения Первых“, обеспечивая плавный и комфортный переход из детского сада в школу», — сказал он.