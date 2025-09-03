Жителям Подмосковья напомнили о продлении рецептов на лекарства онлайн

Жители Подмосковья могут продлить рецепт на льготное лекарства удаленно при помощи телемедицины. С начала года этой возможностью воспользовались более 1,2 миллиона раз.

Как рассказали в областном Минздраве, для продления рецепта необходимо воспользоваться телемедицинской консультацией.

«Телемедицина делает получение медицинской помощи еще удобнее для жителей Подмосковья. Теперь продлить электронный рецепт на льготный препарат можно дистанционно, без посещения поликлиники. С начала года этим способом уже продлено свыше 1,2 миллиона рецептов», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

О продлении рецепта пациентам напоминает робот Светланы на основе искусственного интеллекта. Она совершает звонки с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал «Здоровье», информат в поликлинике, по телефону 112, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.