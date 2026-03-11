Жителям Подмосковья напомнили о применении эскроу-счетов при строительстве дома

Жителям Подмосковья напомнили о применении безопасных эскроу-счетов при покупке частных домов по договору долевого строительства. Это надежный способ сохранить средства заказчика.

Эскроу-счет позволяет выстроить безопасную и прозрачную систему, при которой все средства заказчика хранятся до завершения строительства дома. Компания получает деньги только после возведения объекта и предоставления всех подтверждающих документов.

Для строительства дома с эскроу необходимо выбрать подрядчика и подписать с ним договор, открыть счет в банке и внести на него деньги, дождаться окончания строительства и оформить объект в собственность.

Узнать больше об этом механизме можно на сайте спроси.дом.рф.