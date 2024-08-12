Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах учетной записи ЕСИА

Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. Ее используют на «Госуслугах» и в других информационных системах.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, учетная запись ЕСИА позволяет получать услуги и сервисы онлайн, а также быстро входить в личный кабинет на разных государственных порталах.

При помощи ЕСИА жители могут онлайн подать заявление на получение пособий, записаться на прием к врачу, зачислить ребенка в школу и многое другое.

«Она обеспечивает безопасность передачи данных между различными информационными системами. Все данные шифруются и передаются по защищенному каналу связи», — отметили в министерстве.

Подтвердить учетную запись могут жители старше 14 лет. Это можно сделать через приложение или мобильную версию банка.

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