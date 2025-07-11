Жителям Подмосковья напомнили о правилах выгула собак

Ветеринарные инспекторы подмосковного Минсельхозпрода регулярно проводят рейды по выявлению нарушений правил выгула собак. За полгода они оформили штрафы на общую сумму более 309 тысяч рублей.

В ходе рейдов специалисты напоминают жителям о существующих правилах и выявляют нарушения. За них в регионе предусмотрен штраф от 1,5 до трех тысяч рублей. За полгода их общая сумма превысила 309 тысяч. Еще 24 жителям вынесли предупреждения.

Выгуливать питомцев в Подмосковье можно только в специально отведенных для этого местах. При этом необходимо убирать продукты жизнедеятельности. Для всех собак нужно использовать поводок, а для пород выше 25 сантиметров в холке — намордник.

Собаки не должны находиться на территории детских садов, школ и спортивных площадок, а также они не должны гулять без владельца.

Сообщить о нарушении правил выгула жители могут в отделение полиции. Там необходимо написать заявление и приложить фото или видео.