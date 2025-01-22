Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при пожаре

Работники «Мособлпожспаса» напомнили порядок действий при возникновении возгораний. Спасатели напоминают, что пожар — одно из самых разрушительных природных явлений, которое может произойти в любом месте и в любое время.

Первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако сообщил, что при пожаре важно сохранять спокойствие, не паниковать и действовать рационально. Паника может привести к необдуманным действиям и усугубить ситуацию.

«В первую очередь необходимо позвонить по номеру 112, назвать свою фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес возгорания. Нужно следовать указанием диспетчера и детально описать происшествие. Сообщить о том, сколько людей в опасности, как добраться до объекта, что горит и тому подобное», — отметил Плевако.

Работники «Мособлпожспаса» уточнили, если возгорание небольшое, можно попытаться потушить его самостоятельно. Для этого следует использовать огнетушитель, воду или другие подручные средства. Важно правильно оценивать свои силы и не рисковать жизнью, если огонь быстро распространяется.

«Если огонь удалось потушить самостоятельно, то следует встретить пожарных в любом случае, так как им важно зафиксировать данные о вызове», — заключил Плевако.

Также важно не создавать толпу рядом с местом происшествия, а автовладельцам нужно всегда пропускать на дороге пожарные машины с включенными спецсигналами и не загораживать доступ к зданию и воде.