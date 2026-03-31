Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения в заповедниках

В Московской области активно тает снег, и с приходом теплой погоды жители все чаще стремятся провести время на природе, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул важность соблюдения ограничений, установленных режимом особой охраны.

«Можно только приветствовать желание людей отдохнуть на заповедных землях, — отметил глава Минэкологии, — но следует помнить о том, что режим особой охраны заказников, памятников природы, прибрежных рекреационных зон и других видов ООПТ запрещает многие виды деятельности».

Министр добавил, что в большинстве особо охраняемых природных территорий запрещено передвижение на транспорте вне дорог общего пользования, разбивка бивуаков и разведение костров, прослушивание громкой музыки и выброс мусора. Также в конце апреля в Подмосковье будет введен особый противопожарный режим, предусматривающий административную ответственность за разжигание открытого огня.

Виталий Мосин напомнил, что весна — это время пробуждения природы, когда особенно важно не нарушать покой обитателей заповедных мест, в том числе краснокнижных видов.