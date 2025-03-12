Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования земельных участков

Инспекторы земельного контроля выявили в Подмосковье несколько случаев нарушений, связанных с нецелевым использованием участков. Проверки прошли среди физических, юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Подмосковное Министерство имущественных отношений передает, что в первую очередь работа проводится по недопущению нарушений в профилактических целях.

Если в ходе проверки нарушения находят, то инспекторы выдают предостережение.

Так, в Балашихе обнаружили хранение автотранспорта на участке под ИЖС, что является нецелевым использованием. После предупреждения собственник изменил вид разрешенного использования на соответствующий его коммерческой деятельности — для дорожного сервиса и ремонта авто.

В Богородском выявили участок, оформленный как склад, но применяемый в предпринимательстве для продажи товаров и обслуживания машин. Предостережение владелец проигнорировал. За мерой последовало повторное выездное обследование, затем администрация обратилась в суд. И только после поданного иска нарушение устранили.