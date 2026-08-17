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Жителям Подмосковья напомнили о правилах эксплуатации отопительных приборов

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

С наступлением холодов в регионе возрастает риск пожаров из-за неисправностей электрооборудования и нарушения правил пожарной безопасности. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают жителей быть внимательными при использовании отопительных приборов.

Начальник 318-й пожарно-спасательной части Сергей Жучков рассказал о наиболее распространенных ошибках при обогреве помещений. Он подчеркнул, что главная опасность кроется в человеческой беспечности и использовании неисправных приборов.

Сергей Жучков настоятельно рекомендует:

«Помните, что любое отопительное оборудование требует регулярного контроля и своевременного ремонта. Поэтому не пренебрегайте этими правилами, и тогда тепло в вашем доме будет по‑настоящему безопасным», — говорит Сергей Жучков.

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