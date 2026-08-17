Жителям Подмосковья напомнили о правилах эксплуатации отопительных приборов

С наступлением холодов в регионе возрастает риск пожаров из-за неисправностей электрооборудования и нарушения правил пожарной безопасности. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают жителей быть внимательными при использовании отопительных приборов.

Начальник 318-й пожарно-спасательной части Сергей Жучков рассказал о наиболее распространенных ошибках при обогреве помещений. Он подчеркнул, что главная опасность кроется в человеческой беспечности и использовании неисправных приборов.

Сергей Жучков настоятельно рекомендует:

использовать терморегуляторы с автоотключением и устройства защитного отключения при эксплуатации теплых полов;

регулярно проводить техническое обслуживание кондиционеров, не оставлять их включенными в режиме обогрева при длительном отсутствии дома;

размещать электрообогреватели на расстоянии не менее одного метра от штор и постельного белья, использовать только заводские устройства с защитой от перегрева;

уделять внимание исправности дымоходов при использовании каминов;

регулярно чистить печи и проверять их на наличие трещин;

устанавливать автономные дымовые извещатели для раннего обнаружения пожара.

«Помните, что любое отопительное оборудование требует регулярного контроля и своевременного ремонта. Поэтому не пренебрегайте этими правилами, и тогда тепло в вашем доме будет по‑настоящему безопасным», — говорит Сергей Жучков.