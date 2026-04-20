Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности газа в быту

Бытовой газ может стать причиной несчастныхслучаев и штрафов. Подмосковьное министерство по содержанию территорий напомнило жителям, как избежать проблем и чрезвычайных ситуаций.

В министерстве напомнили, что нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра и самостоятельно устанавливать оборудование. Важно как можно чаще проветривать жилые помещения и не мешать специалистам проверять технику.

Недопуск сотрудников газовой службы в квартиру может привести к приостановке подачи топлива до полного устранения нарушений. К штрафам может привести переустройство вентиляции и перепланировка без согласования.

Утечка может привести к ЧП даже от небольшой искры.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов отмечал, что главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования.

«Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. Эти крайние меры специалисты применяют исключительно в целях безопасности жизни и здоровья населения», — напомнили в ведомстве.