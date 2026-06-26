Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного отдыха на воде

В разгар лета водоемы не перестают быть источником опасности, и беспечность может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья и жизни. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают ответственно подходить к выбору места для плавания.

Первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако отметил, что многие отдыхающие пренебрегают элементарными мерами предосторожности и предпочитают стихийные пляжи, где нет наблюдения со стороны специалистов. Именно в таких местах чаще всего происходят несчастные случаи из-за неизученного дна и неожиданного изменения рельефа.

Работники противопожарно-спасательной службы предупреждают, что для купания нужно использовать только официально открытые пляжи. Там организовано дежурство обученных спасателей и медицинских работников. На необорудованных берегах нет ни спасательных постов, ни средств оказания первой помощи. Под водой могут скрываться затопленные коряги, битое стекло и металлические обломки, которые могут нанести купающимся серьезные травмы.

Анатолий Плевако подчеркнул, что купание в воде с температурой ниже 18 градусов становится мощным стрессом для организма. Спасатели просят не забывать о том, что такие погружения могут вызвать сужение сосудов, нарушение ритма сердца, судороги в мышцах и даже рефлекторную остановку дыхания. Особенно опасно нырять в холодную воду после длительного пребывания на солнце.

Также специалисты рекомендуют перед выходом из дома изучать прогноз погоды и откладывать поездку на пляж при любых признаках надвигающегося ненастья. Во время отдыха не следует заплывать за ограничительные буйки, прыгать в воду с обрывов или причалов, использовать надувные матрасы и круги на значительном удалении от берега.

Важно исключить употребление спиртных напитков до и во время купания, так как алкоголь притупляет чувство опасности и замедляет реакцию. Родители должны постоянно держать детей в поле зрения, не отпускать их к воде без сопровождения и объяснять им основные правила поведения на пляже.