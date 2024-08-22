Жителям Подмосковья напомнили о порядке регистрации брака в парках

Около 500 пар оформили брак в подмосковных парках. Самыми популярными стали площадки в Серпухове, Подольске и Раменском.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, молодожены могут оформить брак в парках, усадьбах, музеях и других живописных местах региона. Им доступно на выбор более 60 площадок.

«Большое количество парков, усадеб, музеев и дворцов культуры доступны на нашем портале „Свадьба в Подмосковье!“ — это более 60 площадок. Напомню, что в шести парках региона уже есть готовые локации с арками, где можно заключить брак», — рассказала первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

Самыми популярным стали парк имени Олега Степанова в Серпухове, парк имени Виктора Талалихина в Подольске и Раменский городской парк.

Пары также могут выбрать свою локацию и пригласить туда регистратора. Услуга доступна на портале «Свадьба в Подмосковье!»

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».