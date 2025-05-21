Жителям Подмосковья напомнили о получении выписки из реестра собственности онлайн

С начала года жители Подмосковья подали свыше двух тысяч заявлений на получение выписки из реестра собственности. Она подтверждает факт учета объекта.

Воспользоваться онлайн-услугой можно на региональном портале, а также в мобильном приложении «Добродел», напомнили в Мингосуправления Подмосковья. С ее помощью можно получить выписки из региональных и муниципальных реестров имущества сразу на несколько объектов. Заявление могут подать предприниматели, а также физические и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.

«Выписка подтверждает факт учета объекта в реестре имущества, носит информационный характер и предназначена для предъявления по месту требования. Информация предоставляется о зданиях, сооружениях, жилых и нежилых помещениях, земельных участках, а также объектах движимого имущества», — пояснили в ведомстве.

Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.