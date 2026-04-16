Жителям Подмосковья напомнили о подготовке квартир к отъезду

В преддверии дачного сезона подмосковное министерство по содержанию территорий напомнило жителям о подготовке квартиры к временному отсутствию. Соблюдение мер предосторожности поможет избежать коротких замыканий, пожаров и других бытовых аварий.

Перед отъездом жителям порекомендовали перекрыть кран подачи газа, убедиться в отсутствии запаха, проверить плиту и духовку. Важно удостовериться, что все колонки выключены.

Также следует отключить все электроприборы, кроме холодильника, обесточить удлинители, бойлеры, обогреватели и кондиционеры. Необходимо перекрыть воду, проверить смесители и трубы на протечки.

Специалисты призывают плотно закрывать окна и форточки, вынести мусор и не оставлять ключи в доступных местах. По возможности установить камеру видеонаблюдения.

Перед отъездом стоит полить комнатные растения и выключить свет во всех комнатах.