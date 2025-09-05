Жителям Подмосковья напомнили о подаче жалоб на нарушения со стороны коллекторов

Главное управление безопасности Подмосковья напомнило жителям о возможности подать жалобу при нарушении их прав при взыскании долгов. Защитить права помогут в Федеральной службе судебных приставов.

Как рассказали в управлении безопасности, при нарушении прав при взыскании долгов необходимо обратиться в ФССП.

Подать жалобу можно лично по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 8, а также на официальном сайте ведомства и по телефону 8(498)568-98-30. При этом необходимо описать ситуацию, приложить доказательства нарушения прав в виде скриншотов или записи звонков, а также указать контактные данные для обратной связи.