Жителям Подмосковья напомнили о переходе на электронные платежки за ЖКУ

Как рассказали в областном министерстве по содержанию территорий, электронная система позволяет хранить все важные документы в одном месте без риска потерять бумажный носитель. Перейти на онлайн-квитанции могут собственники помещений или наниматели по социальному договору. При этом должен быть открытый лицевой счет в МосОблЕИРЦ.

Чтобы подключить услугу, нужно авторизоваться на «Госуслугах», выбрать «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить свое согласие. При этом у жителей остается право выбора способа доставки квитанциию. Изменить свое решение можно с 1 по 19 число.