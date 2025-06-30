Жителям Подмосковья напомнили о переадресации писем на дачу

С наступлением тепла многие жители Подмосковья перебираются за город. Теперь они могут получать почтовые отправления на даче — для этого можно оформить переадресацию в отделении Почты России.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, клиенты могут обратиться в удобное отделение почты и заполнить заявление на изменение адреса доставки корреспонденции. Для этого также нужно предъявить паспорт.

Клиенты также могут выбрать удобное время для получения и отправки писем. А благодаря сервису предварительной записи можно заранее назначить визит в отделение.

«В число доступных услуг входят: доставка почтовых отправлений и денежных переводов, выплата пенсий и социальных пособий, оформление подписки на периодические издания, прием платежей и переводов за услуги сторонних организаций и другие», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, жители отдаленных населенных пунктов теперь смогут воспользоваться сервисом получения товаров с маркетплейсов.