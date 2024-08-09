Жителям Подмосковья напомнили о новых правилах ввоза животных в ЕС

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило жителям региона о правилах ввоза животных в страны Евросоюза. С 16 сентября владельцы кошек и собак будут обязаны предъявить результаты анализов своих питомцев на наличие антител к вирусу бешенства.

Для теста необходимо заранее вакцинировать животное против бешенства не менее чем за 30 дней до сдачи анализа. Тестирование на антитела к вирусу бешенства можно сделать во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

В ведомстве посоветовали заранее позаботиться об оформлении всех необходимых документов на вывоз животного и своевременно сделать своим питомцам прививку от бешенства.

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