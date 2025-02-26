Жителям Подмосковья напомнили о новой выплате для многодетных семей

Новую выплату для многодетных семей ввели в Подмосковье в этом году. Ее будут предоставлять при рождении третьего и последующего ребенка. Размер поддержки составит 300 тысяч рублей.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, выплата назначается семьям автоматически, без дополнительной подачи заявления.

Поддержку оказывают родителям младше 35 лет, которые могут быть как одинокими, так и состоящими в браке. При этом они должны быть зарегистрированы в Подмосковье.

«Выплата назначается беззаявительно. В случае, если ребенок рожден не в роддоме Подмосковья, но зарегистрирован в ЗАГСе Московской области, то можно подать заявление через региональный портал госуслуг», — отметили в Минсоцразвития Подмосковья.

Услуга доступна по ссылке. Выплату предоставляют не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.