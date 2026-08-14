Жителям Подмосковья напомнили о необходимости оплаты ЖКУ за июль до 15 августа

Жителям Подмосковья напомнили о сроке оплаты коммунальных услуг. В Едином расчетном центре уточнили, что перечислить средства за июль нужно не позднее 15 августа.

Своевременная оплата позволяет избежать начислений за просрочку, судебных расходов и дополнительной нагрузки на семейный бюджет.

Сведения о возможных последствиях накопления задолженности и способах оплаты без комиссии доступны в специальном информационном материале.

Внести платеж можно банковской картой или через систему быстрых платежей на онлайн-сервисах. Кроме того, оплату принимают в банковских приложениях, отделениях и терминалах.