Жителям Подмосковья напомнили о налоговых льготах

Налоговые льготы в Подмосковье могут получить предприниматели, многодетные семьи, военнослужащие и обычные жители. О разных преференциях в интервью Юлии Минаковской на 360.ru рассказал начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Московской области Виталий Пыркин.

Льготы позволяют жителям и предпринимателям уплачивать налог в ограниченном объеме. Такие преференции доступны некоторым категориям плательщиков. В прошлом году налоговыми льготами воспользовались более 500 подмосковных компаний и почти 27 тысяч жителей.

«Российское государство использовало налоговые льготы и преференции на разных этапах своего развития. Еще в Древней Руси были установлены определенные налоговые преференции для крупных землевладельцев и для монастырей», — отметил Пыркин.

Так, налогом не облагается подсобное хозяйство — то, что жители выращивают сами или получают от сельскохозяйственных животных, а также имущество в случае дарения или перехода по наследству.

Особые условия также существуют для многодетных семей и военнослужащих. Так, последние освобождены от налога на транспорт и имущество физических лиц.

Больше всего преференций работают для предпринимателей. Они предусмотрены при открытии предприятий на территории особых экономических зон, а также при участии в региональных проектах.

Востребованными также стали особые условия для тех, кто хочет помочь бойцам СВО. Так, жители могут отправить на передовую гуманитарную помощь, которая не будет облагаться налогом.

«Особенность русского народа является то, что мы никогда своих не бросаем и всегда помогаем ближнему. И государство тоже предусмотрело определенные преференции для тех, кто не остается равнодушным», — отметил Пыркин.

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