Жителям Подмосковья напомнили о начале сезона клещей

В Подмосковье из-за аномально теплой погоды раньше положенного срока проснулись клещи. В Минэкологии региона напомнили жителям, как защитить себя от энцефалита, боррелиоза и других опасных заболеваний.

Первых клещей заметили в Московской области уже в январе. Особенно активны они в лесах, парках, садах и полях, а также других тенистых и влажных местах.

Жителей региона призвали тщательно осматривать тело после каждой прогулки на природе. Для отдыха в лесу следует выбирать закрытую одежду и заправлять рубашку в брюки, а штаны — в носки. Не стоит забывать о головных уборах. Кроме того, можно использовать отпугивающие клещей репелленты.

Владельцам животных тоже следует внимательно осматривать питомцев после прогулок и давать им необходимые препараты в соответствии с инструкцией.

Если клещ все же успел укусить человека или животное, его необходимо аккуратно удалить при помощи пинцета, не повреждая, а затем поместить в чистую емкость с влажной тканью или ватой и отдать на анализ.