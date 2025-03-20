Жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки в трудной ситуации

Если человек попал в сложную ситуацию и не может выполнить обязательства по судебному решению или другому исполнительному документу, он имеет право попросить отсрочку или рассрочку его исполнения. Об этом напомнили в ГУФССП России по Московской области.

Отсрочка позволяет перенести срок выполнения требований на более позднее время. Рассрочка дает возможность выплачивать долг частями, например, вносить ежемесячные платежи. Чаще всего она применяется, если невозможно выплатить всю сумму сразу, но есть возможность делать это поэтапно.

Основаниями для отсрочки или рассрочки могут быть тяжелое финансовое положение, проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства или другие причины, мешающие исполнить обязательства. Закон не устанавливает четкий список таких оснований, поэтому суд рассматривает каждое заявление индивидуально. Важно, что при этом учитывают интересы как должника, так и взыскателя.