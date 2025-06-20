Жителям Подмосковья напомнили о лечении в центрах репродуктивного здоровья

Планирующие беременность пары могут получить консультацию и пройти лечение в центрах репродуктивного здоровья семьи. Там помогают тем, кто столкнулся с проблемами при зачатии ребенка естественным путем.

Как рассказали в региональном Минздраве, всего в области работает семь таких центров. Там созданы все условия для сопровождения семейных пар. До конца года планируют открыть еще одно учреждение.

«Важно, что в одном месте супруги могут получить весь комплекс необходимой медицинской помощи: профилактику, диагностику, лечение и сопровождение беременности. На данный момент лечение в Центрах прошли более 1,8 тысячи человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центры работают в Наро-Фоминске, Коломне, Щелкове, а также в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице. Пациентов консультируют гинекологи, репродуктологи, урологи-андрологи и другие специалисты. Пройти лечение можно бесплатно по полису ОМС и направлению врача.