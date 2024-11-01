Жителям Подмосковья напомнили о круглосуточной паллиативной помощи

Координационный центр паллиативной помощи провел свыше девяти тысяч госпитализаций в Подмосковье с начала года. Развитию системы в регионе уделяют большое внимание.

Координационный центр занимается вопросами оказания помощи пациентам в стационарах, поликлиниках, а также управляет работой патронажных бригад.

«Мы продолжаем формировать в регионе систему современной паллиативной помощи. Единый координационный центр управляет всеми вопросами касательно оказания паллиативной медицинской помощи в стационарах, поликлиниках, а также работы патронажных бригад», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Узнать больше о работе центра можно на тематическом портале. На нем есть информация об оказании паллиативной помощи на дому, уходе за пациентами, госпитализации и другие.

Задать вопросы также можно по телефону +7(498)683-83-83.