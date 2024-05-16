Жителям Подмосковья напомнили о карте отключений отопления | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 14:02 Жителям Подмосковья напомнили о карте отключений отопления Медиасток.рф

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Свыше 5,6 миллиона человек посетили онлайн-сервис отключений горячей воды и отопления в Подмосковье за время его работы. На нем размещают графики, телефоны управляющих компаний и другую полезную информацию.

Как рассказал вице-губернатор Подмосковья, глава Минэнергетики Евгений Хромушин, только в мае карту отключений посмотрели почти 400 тысяч жителей. Это связано с окончанием отопительного сезона и грядущими отключениями горячей воды. По его словам, более 3,7 миллиона человек используют сервис с мобильных устройств.

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Министр добавил, что карта доступна без регистрации, на ней размещено свыше 54 тысячи многоквартирных домов.

«На карте жителям доступна полезная и актуальная информация о датах включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний, поставщиков ресурсов. Кроме того, на карте можно найти информацию о датах проведения техоблуживания газового оборудования, наименование и телефон специализированной организации, которая будет его проводить и многое другое», — сообщил министр.

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