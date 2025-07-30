Жителям Подмосковья напомнили о госуслуге по вывозу строительного мусора

Жители Подмосковья могут заказать вывоз строительных отходов через «Госуслуги». Цифровой сервис поможет рассчитать примерную стоимость услуги перед отправкой заявки.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, заказы на вывоз мусора оформляются только с проверенными организациями. Вывезти можно строительные смеси, блоки и кирпичи, оконные рамы, бревна и плитку.

«Правильный вывоз строительных отходов — это вклад в экологию нашего региона. Новый цифровой сервис, который рассчитывает предварительную стоимость вывоза, делает процесс более прозрачным для жителей. Кроме того, заявитель может выбрать удобный день вывоза отходов или перенести дату в момент подтверждения заявки», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА. После этого оператор позвонит для согласования сроков и стоимости работы.

Сервис доступен по ссылке.