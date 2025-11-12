Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за водоемы для расчистки в 2026 году

Голосование за пруды и озера для расчистки в 2026 году началось в Подмосковье. Жителям предлагают выбрать водоем, который включат в губернаторскую программу

В рамках программы «100 прудов и озер» в Подмосковье ежегодно расчищают водоемы. Жителям предлагают выбрать водоем, где проведут благоустройство. Принять участие в голосовании можно на «Доброделе», рассказали в региональном Мингосуправления.

Чтобы поучаствовать в опросе, нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел «Решаем проблемы вместе» — «Голосования» — «Активные голосования». После этого нужно нажать «найти пруд», выбрать свой округ и нужный объект.

Проголосовать можно только один раз. Опрос продлится до 10 декабря.