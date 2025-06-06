Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за места для благоустройства

Голосование за места для благоустройства продолжается в Подмосковье. В нем уже приняли участие более 736 тысяч человек. До завершения опросов осталась одна неделя.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, голосование проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На выбор жителям представили 289 проекта в 54 округах.

«Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Активнее всего в голосовании проявили себя жители Краснознаменска, Фрязина, Домодедова, Зарайска и других округов. Так, Славянский бульвар в Подольске уже выбрали 27 тысяч человек, еще 25,5 тысячи - Красковский карьер в Лобне.

В эту работу также включились волонтеры, которые помогают жителям поучаствовать в опросе. Они дежурят в образовательных учреждениях и в общественных местах.

«С первого дня проекта сделать свой выбор жителями помогали наши волонтеры. Более 3,8 тысячи активистов включились в работу на 288 точках по всему региону. На данный момент ребята привлекли к голосованию более 185 тысяч человек», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Голосование завершится 12 июня.