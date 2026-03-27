Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за места благоустройства

Всероссийское голосование за места для благоустройства в 2027 году пройдет с 21 апреля по 12 июня. На нем жители смогут выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в обновлении в первую очередь.

Вовлечение жителей в принятие решений по вопросам благоустройства — это один из основных приоритетов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование будет проходить на «Госуслугах». До его начала с жителями проводят активную информационную работу.

Кроме того, 25 апреля состоится традиционный всероссийский субботник. В акциях могут принять участие все желающие. Мероприятие поможет привлечь жителей к формированию комфортной городской среды.