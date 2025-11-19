Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за лучший подъезд

Голосование за лучший подъезд продолжается в Подмосковье. В финал вышли 13 объектов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и других округов. Отдать свой голос можно на портале «Добродел» .

В рамках конкурса определили финалистов по основным номинациям. Другие участники, набравшие меньше баллов, но соответствующие стандартам, были вынесены на народное голосование.

Жителям предложили оценить подъезды в Реутове, Балашихе, Королеве, Пушкино и Щелкове.

«Подъезд — это визитная карточка каждого дома. Поэтому из года в год наш конкурс пользуется особой популярностью у жителей. В финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще восьми муниципалитетов», — сказал министр по содержанию территорий Игорь Даниленко.

Итоги голосования подведут на «Доброделе».