Жителям Подмосковья напомнили о функционале Telegram-бота «Мособлэнерго»

Более 13 тысяч жителей Подмосковья подписались на Telegram-бот «Мособлэнерго» для уведомлений о плановых отключениях электроэнергии. Сервис запустили летом 2023 года. Сейчас он доступен для всех потребителей компании в Московской области.
«Мособлэнерго» активно информирует своих клиентов о плановых отключениях электроэнергии. Компания одной из первых в России внедрила чат-бот в Telegram. Подписаться на рассылку можно через ссылку, поиск по чатам или QR-код на сайте компании.
Перед подпиской бот проверяет, обслуживается ли адрес абонента сетями компании. Уведомления приходят заранее — в 18:00 на следующий день.
Напомним, в 2024 году также заработал сервис уведомлений о внеплановых отключениях. Актуальная информация доступна в разделе «Отключения электроэнергии» на сайте и в группе компании в Telegram.
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